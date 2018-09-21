Жители дома в селе Шуйское во время капремонта вынуждены жить в хозпостройках

В селе Шуйское Междуреченского района жители двухквартирного дома №3 по улице Строителей вынуждены жить в хозпостройках. Администрация наняла подрядчика, чтобы капитально отремонтировать жилье, а тот велел людям съехать для проведения работ.

- При этом администрацией Междуреченского муниципального района на период проведения капитального ремонта жителям дома не предоставлено жилого помещения в маневренном жилом фонде, граждане вынуждены проживать в съемном жилье, в хозяйственных постройках на придомовой территории, - сообщает прокуратура Вологодской области.

20 сентября районная прокуратура внесла представление с требованием предоставить жилые помещения маневренного фонда жителям ремонтируемого дома.

Согласно заключенному контракту, подрядчик «ПромСтройИнвест» должен выполнить ремонтные работы до 27 сентября.