Красный мост в Вологде с третьего раза приняли после ремонта

21.09.2018 [Общество]

Комиссия администрации Вологды сегодня приняла Красный мост после ремонта. Это уже третий выход чиновников на объект. После первого и второго находились недоделки и замечания.

Как ранее сообщал Newsvo, первый раз комиссия вышла на приемку моста 3 сентября. Тогда претензии чиновников, в основном, были к отделочным работам.

- Серьезных, конструктивных замечаний нет, но есть вопросы по отделочным работам: так, например, необходимо зашпаклевать и заново покрасить торцы, потому что некачественно сделано. Есть и мелкие недочеты: где-то гвоздь торчит, где-то выбоина в ступени, где-то сварной шов некачественно сделан на перилах, - заявил тогда мэр Сергей Воропанов.

Когда чиновники пришли на объект через неделю, 11 сентября, выяснилось, что после дождей на свежевыкрашенных перилах моста начала проступать ржавчина. В итоге подрядчика обязали их перекрасить.

Сегодня, 21 сентября, комиссия вновь вышла на объект и, наконец, приняла его после ремонта.

«В течение недели мы контролировали, как ведется работа по устранению замечаний. И сегодня могу констатировать, что они устранены. Мост принят. Кроме ремонта сходов, выполнено и дополнительное благоустройство прилегающей территории. Оно не предполагалось контрактом и сделано для удобства вологжан», – рассказал начальник департамента градостроительства Вологды Анатолий Баранов.

Ремонт входных групп Красного моста считается завершенным, сообщает пресс-служба городской администрации.

Правда, даже после повторной покраски на перилах вновь проступила ржавчина.

Тэги: Красный мост
Сюжет: ремонт Красного моста

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