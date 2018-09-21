В Череповецком районе приставы арестовали у алиментщика квартиру

21.09.2018 [Общество]

В Череповецком районе у жителя деревни Климовское приставы арестовали квартиру: мужчина задолжал около 250 тысяч рублей на содержание 12-летнего сына.

- Поскольку в рамках исполнительного производства было установлено, что в собственности гражданина находится однокомнатная квартира, не являющаяся его единственным жильем, судебные приставы произвели арест данной недвижимости, - сообщает УФССП по Вологодской области.

Если мужчина в ближайшее время не выплатит задолженность, квартиру продадут, а вырученные средства направят на погашение долга.

Тэги: алименты

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде в столкновении с троллейбусом погиб мотоциклист
Ванна «про запас» и ремонт кабинета за 1,8 млн рублей: новые траты из бюджета Вологодской области
В Вологде задержали угонщиков: один сидел в машине, другой ее толкал
Администрация Вологды продала троллейбус за 69 тысяч рублей
Экс-начальницу вологодского сельхоздепартамента Анну Беляевскую приговорили к 6 годам колонии
В Череповецком районе бывший заключенный раскопал могилу женщины, похороненной полвека назад
Родителям первоклассников в школе № 3 Вологды вернули собранные на ремонт деньги
Вологодская центральная районная больница переедет в здание на Козленской, 99а
В Вологде мать студента колледжа оштрафовали за наблюдения сына за звездами
В Вологде участок со старыми общежитиями ВоГУ отдадут под дом для дольщиков
21.09.2018 [Общество]

Директор Ягановского дома культуры попросила жителей заплатить налоги пораньше, чтобы учреждение не закрыли

730
0
20.09.2018 [Общество]

В Верховажской средней школе сорвали сроки капремонта: он проводится во время уроков

778
0
21.09.2018 [Происшествия]

Жители дома в селе Шуйское во время капремонта вынуждены жить в хозпостройках

351
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Договор с ООО «Паритет – Вятка» о хранении имущества птицефабрики «Шекснинская» расторгнут
В Вологде инвестор сорвал ранее оговоренные сроки реставрации дома купца Смирнова
Хоккейная "Северсталь" проиграла минскому "Динамо" со счетом 1:4
Задолжность за энергоресурсы в Вологодской области составляет 4,4 млрд рублей
Власти Великого Устюга хотят наказать организаторов митинга против пенсионной реформы
В Вологде из-за волокиты чиновников отказались возбуждать дело о нападении собаки на мужчину
Отопление в школах Вологды должны включить до 26 сентября
 
19.09.2018 [Общество]

Ванна «про запас» и ремонт кабинета за 1,8 млн рублей: новые траты из бюджета Вологодской области

9463
0
21.09.2018 [БлогоVO]

Интересно мнение вологжан и их отношение к происходящему

234
0
21.09.2018 [Обзор Прессы]

Вброс идет по плану: как политтехнологи фальсифицировали выборы в Приморье ради победы Кремля

348
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика