В Череповецком районе приставы арестовали у алиментщика квартиру

В Череповецком районе у жителя деревни Климовское приставы арестовали квартиру: мужчина задолжал около 250 тысяч рублей на содержание 12-летнего сына.

- Поскольку в рамках исполнительного производства было установлено, что в собственности гражданина находится однокомнатная квартира, не являющаяся его единственным жильем, судебные приставы произвели арест данной недвижимости, - сообщает УФССП по Вологодской области.

Если мужчина в ближайшее время не выплатит задолженность, квартиру продадут, а вырученные средства направят на погашение долга.