В Вологде 4 октября пройдет бесплатная конференция по IT-безопасности CYBER SECURITY. На ней расскажут, как обезопасить свой бизнес от возможных утечек данных, избежать заражений компьютерными вирусами и отразить кибер-атаки.

- Главная задача конференции по IT-безопасности - рассказать специалистам о новых решениях для защиты от актуальных киберугроз. Поделиться интересными кейсами для решения тех или иных задач. Получить самую свежую информацию. Потому что в мире цифровых технологий все меняется очень быстро – и то, что вы знали год назад, устаревает очень быстро. Поэтому мы решили сделать такую конференцию ежегодной. По сути, это площадка для обмена опытом и актуализации профессиональных задач в сфере IT-безопасности, - рассказала замдиректора компании «Бизнес-Софт», куратор конференции Елена Дружинина.

Конференция пройдет с 10 до 13 часов в ДК ПЗ. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.