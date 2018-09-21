Пьяный житель Шекснинского района убил рабочего, расчищавшего полосу ЛЭП от леса

21.09.2018 [Происшествия]

В Шекснинском районе убили рабочего, расчищавшего от деревьев полосу возле ЛЭП вблизи деревни Юрочкино.

Тело 46-летнего мужчины нашли рабочие-сменщики и работодатель вечером 18 сентября. Оно лежало возле строительного вагончика, расположенного у столба ЛЭП «Аксеново-Юрочкино». Погибший подрабатывал на индивидуального предпринимателя вальщиком леса на расчистке территории у линии электропередач.

Следователи и оперативники «по горячим следам» установили личность мужчины, подозреваемого в совершении преступления. Им оказался безработный, ранее судимый за кражу, 46-летний житель соседней деревни.

- По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с рабочим и нанес 47-летнему потерпевшему один удар ножом в область шеи. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемый заключен под стражу. Ведется следствие.

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