В Великоустюгском районе полицейский случайно выстрелил в пьяного угонщика, пытаясь остановить его авто

21.09.2018 [Происшествия]

В Великоустюгском районе полицейский, преследуя угонщика, выстрелил по автомобилю и попал в водителя. Инцидент произошел в ночь на 21 сентября на подъезде к районному центру. Водитель игнорировал требования полицейских остановиться и продолжил скрываться даже после того, как был произведен выстрел в воздух.

Ночью автопатрулю ДПС поступила ориентировка: в Кичменгском  Городке угнали автомобиль марки «УАЗ». Было известно, что угонщик едет в направлении Великого Устюга. 

- Экипаж ДПС в составе стал преследовать автомобиль, подавали водителю световые и звуковые спецсигналы с требованием остановиться. Молодой человек законные требования сотрудников полиции не выполнял, на большой скорости совершал опасные маневры на дороге, создающие угрозу безопасности участников дорожного движения. При подъезде к Великому Устюгу сотрудник полиции принял решение с целью задержания лица совершившего преступление и остановки автомобиля применить табельное оружие. Он произвел один выстрел в воздух, но водитель продолжил движение, автомашину не остановил, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

После этого полицейский дважды выстрелил из табельного пистолета «в нижнюю часть автомобиля «УАЗ». После второго выстрела автомашина остановилась. Во время задержания водителя выяснилось, что ему 22 года, и он ранее судим. Молодой человек получил пулевое ранение задней части спины в области левой лопатки. Как сообщает областное УМВД, водитель был пьян.

Полицейские оказали раненому первую медицинскую помощь, после чего бригадой скорой медицинской помощи он был доставлен в БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ».

- В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана оценка законности применения табельного оружия сотрудником полиции, - сообщает СУ СК РФ по Воллогодской области.

Тэги: угон, выстрел

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