Директор Ягановского дома культуры попросила жителей заплатить налоги пораньше, чтобы учреждение не закрыли

20 сентября директор Ягановского дома культуры в Череповецком районе Наталия Колесник опубликовала у себя на странице в соцсети сообщение о том, что учреждение находится на грани «дефолта». По ее словам, ДК не может платить по счетам, все средства, выделенные из бюджета, закончились, платные услуги не покрывают всех расходов.

Выход из сложившейся ситуации директор ДК видит один – жители Яганово должны раньше заплатить налоги, чтобы казна поселения пополнилась деньгами.