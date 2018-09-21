Директор Ягановского дома культуры попросила жителей заплатить налоги пораньше, чтобы учреждение не закрыли

21.09.2018 [Общество]
Директор Ягановского дома культуры попросила жителей заплатить налоги пораньше, чтобы учреждение не закрыли

20 сентября директор Ягановского дома культуры в Череповецком районе Наталия Колесник опубликовала у себя на странице в соцсети сообщение о том, что учреждение находится на грани «дефолта». По ее словам, ДК не может платить по счетам, все средства, выделенные из бюджета, закончились, платные услуги не покрывают всех расходов.

Выход из сложившейся ситуации директор ДК видит один – жители Яганово должны раньше заплатить налоги, чтобы казна поселения пополнилась  деньгами.

«Прошу Вас заплатить налоги на имущество и земельный налог не дожидаясь декабря 2018 г., так как они оседают в бюджете поселения и могут быть направлены на дальнейшее существование дома культуры. СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ!», - написала женщина (орфография и пунктуация не сохранены).

Тэги: дом культуры, бюджет
Фото: Wikimapia.org

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