Изменения инвестиционного законодательства обсудили на Госсовете Вологодской области

Изменения инвестиционного законодательства в Вологодской области обсудили накануне на региональном Государственном Совете. Среди них - снижение порога инвестиций, предоставление инвестиций по принципу зональности, учет экономических особенностей районов при предоставлении льгот, которые должны создать стимулы для повышения инвестиционной активности в Вологодской области. В итоге это, как считают разработчики, позволит не только привлечь инвесторов, но и создать новые рабочие места.

- Считаю, что изменения в этом законодательстве назрели давно и потому их нужно поддержать. Уверен, что мы по итогам обсуждения в Законодательном собрании придем к консенсусу, - прокомментировал спикер областного парламента Андрей Луценко.

В следующем году предполагается рост доходов бюджета Вологодской области. Так, по всем основным налогам, за счет которых формируется бюджет области, наблюдается рост значений. Планируется, что налог на прибыль составит 15,3 миллиардов рублей, что больше 2018 года на 17%, налог на доходы физических лиц - 22,4 миллиарда рублей, что выше на 12%, а налог на имущество организаций - 11,5 миллиардов рублей с ростом в 4%.

- Мы поставили задачу в полном объеме обеспечить реализацию указов Президента от 7 мая 2018 года. Один из приоритетов - качественное состояние автомобильных дорог. Для достижения этой цели мы приняли решение увеличить объем расходной части регионального Дорожного фонда в 2019 году на 1,5 миллиарда рублей, или на 26%. Таким образом, Дорожный фонд составит 7,1 миллиарда рублей. Особая статья расходов - здравоохранение. Здесь мы исходим из следующих задач - реализация новой стратегии здравоохранения, которая прошла обсуждение, в том числе в стенах Законодательного собрания", - подчеркнул губернатор Олег Кувшинников.

Также предполагается выделить средства на полное финансовое обеспечение территориальной программы оказания гражданам бесплатной медицинской помощи и установление новых мер социальной поддержки для решения кадровых проблем в сфере здравоохранения, которые распространяются теперь и на малые города. По словам губернатора, это, прежде всего, единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей врачам в возрасте до 35 лет, прибывшим на работу в малые города и районы, а также ежемесячная выплата в размере 10 тысяч рублей в течение первых трех лет участковым терапевтам и педиатрам, приехавшим на работу в сельскую местность и малые города с населением до 50 тысяч человек, сообщает пресс-служба ЗСО.

Председатель Законодательного собрания Андрей Луценко, комментируя прозвучавшие предложения, отметил: