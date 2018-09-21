В Вологде водитель «Рено» сбил мотоциклиста на перекрестке улиц Благовещенская и Ленинградская. ДТП произошло накануне в 17.20.

По данным городского отдела ГИБДД, автомобиль «Рено» двигался по улице Благовещенской в сторону улицы Воровского и не уступил дорогу мотоциклу «Хонда», который двигался по Ленинградской со стороны проспекта Победы в сторону улицы Октябрьской.

В итоге 44-летний водитель «Хонды» получил тупую травму живота. Медики назначили ему амбулаторное лечение.