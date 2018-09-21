В Вологде мать студента колледжа оштрафовали за наблюдения сына за звездами

21.09.2018 [Происшествия]

В Вологде мать студента колледжа оштрафовали на тысячу рублей за то, что ее 17-летний сын в августе ночью наблюдал за звездопадом Персеиды. Спустя месяц женщину вместе с сыном вызвали на комиссию по делам несовершеннолетних.

Как написала Наталья Новинская на своей странице в соцсети, инцидент произошел еще 13 августа:

- В 3:28 утра (ночи?) просыпаюсь от звонка - мой любимый ребенок: - Мам, меня задержала полиция, мы пошли с другом смотреть звездопад, а оказывается, комендантский час. Но если ты хочешь спать, то не приезжай: тогда меня отвезут в участок.

В итоге женщина приехала за сыном, и ей пришлось писать объяснительную, почему ее почти совершеннолетний сын находился ночью на улице.

- Пишу, как есть: предупреждал, что пойдет смотреть Персеиды. Пишу расписку, что получила своего звездочета в целости и сохранности, - пишет Наталья.

Однако на этом история не закончилась: через месяц Наталье и ее сыну велели прийти на комиссию по делам несовершеннолетних, и в итоге оштрафовали на тысячу рублей.

- По закону могли дать от предупреждения до 3 000. Я просила простить нас на первый раз, но, видимо, как-то несерьезно просила. Не простили.

Тэги: штрафы, наука, полиция, дети

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