В Вологде угонщик разбил окна в четырех машинах, но не смог завести ни одну из них

В Вологде полицейские задержали молодого человека, который разбил стекла в четырех машинах, пытаясь их угнать.

Инцидент произошел поздно вечером 17 сентября на улице Некрасова. 26-летний житель Архангельской области шел мимо дома №72 и увидел припаркованный ВАЗ-2107, решил его угнать. Разбив стекло камнем, молодой человек залез внутрь, пытался завести авто, но ничего не вышло. Тогда злоумышленник разбил стекло стоявшего в том же дворе ВАЗ-21099, разобрал рулевую колонку, пытался замкнуть провода, но и эта машина тоже не завелась. После этого мужчина также разбил стекло в «Рено Логан»: поняв, что с проводами в иномарке у него ничего не выйдет, начал искать в салоне отвертку или нож, чтобы завести машину. Однако и на этот раз у угонщика ничего не вышло, и он решил попытать счастья в другом дворе.

Молодой человек перешел дорогу к дому на Некрасова, 59 и заметил ВАЗ-2107. Вновь разбил стекло, открыл переднюю дверь, но и эта машина не завелась. Злоумышленник уже присмотрел стоящий рядом «Иж», чтобы продолжить свои попытки, но был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы: им поступило сообщение, что неизвестный бьет стекла в машинах на улице Некрасова.

Выяснилось, что задержанный уже ранее неоднократно был судим за угоны, в Вологду приехал из Архангельской области в начале лета. Хозяев всех машин удалось найти. Владелец ВАЗ-2107, который стоял на Некрасова, 59, рассказал полицейским, что в тот вечер у него было нехорошее предчувствие, и аккумулятор из машины он решил на ночь унести домой. Интересно, что припаркованный рядом «Иж», возле которого задержали молодого человека, также принадлежит этому мужчине.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела о попытке угона четырех транспортных средств. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.