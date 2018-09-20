Хоккейный клуб "Металлург" из Вологодского района успешно дебютировал в первенстве молодежной хоккейной лиги

Хоккейный клуб "Металлург" из Вологодского района с двух побед начал дебют в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги. Первым соперником вологжан (домашней площадкой "Металлурга" будет Ледовый дворец в Майском) стал "Новомосковский хоккейный клуб" (НХК).



В первом матче, которые проходил в Тверской области, вологжане одержали победу со счетом 5:3. Во втором поединке, уступая в две шайбы, металлурги сумели не только выровнять игру, но и одержать победу со счетом 6:3, трижды реализовав большинство. Хоккеист Сергей Шушков оформил дубль в этом матче.



Следующий соперником металлургов будет ХК "Голден Догс" из Дмитрова. Игры пройдут в Московской области 21 и 22 сентября.