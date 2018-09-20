Жителя Вытегры оштрафовали за предоставленный на суде фальшивый договор купли-продажи автомашины

Жителя Вытегры осудили за фальсификацию доказательств по гражданскому делу. Его приговорили к штрафу в размере 40 тысяч рублей.

Следствием и судом установлено, что 6 марта 2017 года в ходе судебного заседания по гражданскому делу 42-летний мужчина, выступая истцом, предоставил суду в качестве доказательства сфальсифицированный договор купли-продажи автомашины. Таким образом он хотел освободить из-под ареста грузовую машину своей знакомой.