Футбольный клуб "Череповец" вновь завоевал кубок МФФ "Золотое кольцо"

20.09.2018 [Спорт]

Футбольный клуб "Череповец" завоевал кубок МФФ "Золотое кольцо". По итогам двухматчевого противостояния череповчане оказались сильнее молодежной команды ярославского "Шинника".

Первый матч, прошедший неделю назад в Ярославле, завершился вничью - 1:1. В ответном поединке, уже на своем поле, "жёлто-черные" одержали победу с минимальным счётом, и третий год подряд стали обладателями Кубка III лиги среди любительских команд. Единственный гол в матче, который стал по настоящему "золотым", забил Антон Балашов.


 

Тэги: Футбол

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