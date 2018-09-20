Футбольный клуб "Череповец" вновь завоевал кубок МФФ "Золотое кольцо"

Футбольный клуб "Череповец" завоевал кубок МФФ "Золотое кольцо". По итогам двухматчевого противостояния череповчане оказались сильнее молодежной команды ярославского "Шинника".



Первый матч, прошедший неделю назад в Ярославле, завершился вничью - 1:1. В ответном поединке, уже на своем поле, "жёлто-черные" одержали победу с минимальным счётом, и третий год подряд стали обладателями Кубка III лиги среди любительских команд. Единственный гол в матче, который стал по настоящему "золотым", забил Антон Балашов.





