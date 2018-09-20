385 млн рублей направят на ремонт дорог в Вологодском районе в 2019 году

385 млн рублей направят на ремонт тринадцати дорог в Вологодском районе в следующем году. Об этом накануне заявил губернатор Олег Кувшинников.

Так, на ремонт дороги «Семенково – Заря» планируется потратить 70 млн. рублей; дороги «Вологда – Норобово» - 50 млн. рублей; дороги «Прилуки – Дубровское» - 50 млн. рублей; дороги «Маега – ж/д переезд – Борилово 2-е» - 40 млн. рублей; дороги «Старое Московское шоссе – Надеево» - 30 млн. рублей; дороги «Опучково – Янгосарь» - 30 млн. рублей; дороги «А-114 - Ермаково» - 25 млн. рублей. На ремонт подъезда к Федотово потратят 20 млн. рублей, столько же – на подъезд к селу Макарово. Дорогу «Кубенское – Северная Ферма» отремонтируют за 15 млн. рублей, «Погорелово – Новый Источник» - 10 млн. рублей, «Кирилловское шоссе – Песочное – Кубенское» - 10 млн. рублей. Подъезд к поселку Грибково также приведут в порядок и потратят на это 15 млн рублей.

«Вологда и Вологодский район – это огромный мегаполис, представляющий собой единую агломерацию, в которой проживает 380 тысяч человек. Уверен, что через некоторое время этот показатель превысит отметку в 400 тысяч жителей, поэтому необходимо уже сейчас увеличивать объем средств на ремонт дорог и приводить их в порядок», - заявил губернатор Олег Кувшинников.

В 2019 году будет также выделено 4 млн рублей на ремонт водопропускной трубы на улице Ленина в селе Кубенское.

Как рассказал начальник областного департамента дорожного хозяйства Андрей Накрошаев, всего по территории Вологодского района проходит свыше 2200 км дорог. В этом году в рамках существующего дорожного фонда общий объем выделенных средств на ремонты составил почти 67 млн. рублей, сообщает пресс-служба губернатора.