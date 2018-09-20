В Вологде работники мотосервиса спасли упавшую в колодец собаку

20.09.2018 [Происшествия]
В Вологде работники мотосервиса спасли упавшую в колодец собаку

В Вологде работники мотосервиса спасли из колодца собаку. Инцидент произошел сегодня около часа дня в гаражном кооперативе "Кароса" на улице Чернышевского за ТЦ Бригантина.

- У нас там мотосервис. Мой коллега Александр пошел к колодцу набрать воды для технических целей и обнаружил собаку. Пес сидел в колодце на глубине 1,5-2 метров по шею в воде. Александр позвал еще одного коллегу, Дмитрия, и они достали собаку. Сейчас пес отогревается возле печки,- рассказал Роман.

Мужчина рассказал, что не знает, скулил ли пес и пробовал ли звать на помощь. Даже если бы животное лаяло, его бы не было слышно из-за работ в мотосервисе.

Сотрудники сервиса разыскивают хозяев пса.  Приметы: кобель, на собаке текстильный темно-зеленый ошейник. На данный момент пес находится в сервисе "Мастермото". Телефон для связи: 89535050933 (Роман)

 

Тэги: животные
Фото Романа

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