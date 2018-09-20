В Вологде «Шевроле» сбил 9-летнюю девочку, выбежавшую из-за припаркованных автомобилей

В Вологде "Шевроле Лачетти" сбил 9-летнюю девочку, выбежавшую из-за припаркованных автомобилей. Инцидент произошел накануне в семь часов вечера во дворе дома №18 на улице Беляева.

Девочка выбежала из-за стоявших во дворе автомобилей и попала под ехавший со стороны улицы Текстильщиков в сторону улицы Дзержинского автомобиль под управлением 31-летнего мужчины. В результате ДТП девочка была госпитализирована в детскую областную больницу, где ей поставили диагноз: «перелом обеих костей правой голени, со смещением малоберцовой кости», госпитализирована.

Как сообщает пресс-служба областного ГИБДД, водитель во время ДТП был трезв, ремнем безопасности пристегнут.