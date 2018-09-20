В Вологде сотрудница салона сотовой связи передала знакомому распечатку звонков одного из абонентов

20.09.2018 [Общество]

Сотрудницу компании сотовой связи в Вологде, передавшую знакомому распечатку звонков одного из абонентов из Санкт-Петербурга, освободили от уголовной ответственности.

Следствием и судом установлено, что 11 марта этого года 20-летняя девушка -специалист офиса продаж и обслуживания одного из салонов связи изготовила от имени своего знакомого заявление на получение отчетной документации по детализации оказанных услуг по абонентскому номеру. В тот же день девушка выгрузила в отдельный файл детализацию вызовов с абонентского номера, зарегистрированного на имя потерпевшего, без его согласия.

Затем подсудимая сфотографировала информацию и с использованием мессенджера передала ее третьему лицу.

Узнав об этом, потерпевший обратился в следственный комитет и к руководству компании сотовой связи. Девушка была уволена. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

Как сообщается на сайте регионального СК, в последующем потерпевший просил прекратить уголовное дело за примирением сторон, поскольку подозреваемую за содеянное простил. В противном случае девушке грозило наказание вплоть до лишения свободы сроком до 4 лет.

В связи с этим суд постановил прекратить уголовное дело в отношении вологжанки в связи с примирением сторон, освободив ее от уголовной ответственности.

Тэги: операторы, связь

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