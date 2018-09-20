Дмитрий Нагиев рассказал о мороженой картошке и дедовщине во время службы в армии под Вологдой

20.09.2018 [Общество]

Дмитрий Нагиев в интервью Юрию Дудю рассказал о своей службе в армии под Вологдой. Актер служил в конце 1980-х в части ПВО, базировавшейся в поселке Огарково. После проведенных в ней двух лет шоумен не считает, что армия делает из мальчика мужчину:

- Что касается моей армии, а мне больше сравнить не с чем, это армия, которая была в те времена, - она калечит просто людей. Я не знаю, что изменилось, может быть, сейчас там рай, и я бы записался туда в первых рядах. Я оттрубил два года от звонка до звонка.

По словам актера, в его армии плохо было все – от еды до отношения к солдатам.

- Как можно людей таким г… кормить? Я за эти годы метров двадцать селедки соленой съел: ее варили, вымачивали и жарили потом. Вот эта мороженая картошка. Это просто убивает человеческий организм. Отношение: я этой травы выкрасил километры.

Кроме того, в части, в которой служил Дмитрий Нагиев, по его словам, процветала дедовщина.

- У вас же еще национальный вопрос остро стоял? – задал вопрос Юрий Дудь.

- Да, мы попали двое – я и парень по фамилии Застенчивый. Он так и выглядел. Вот нас двое попало белых, и ребята все (остальные – ред.) были из юга братских республик. Поначалу-то ничего, а потом когда прочитали, что я мастер спорта, только ленивый не захотел проверить, так ли это. Но какой бы ты мастер спорта не был, против табуретки мало приемов, - ответил Нагиев.

Посмотреть интервью полностью можно на канале «вДудь» на youtube.ru.

Тэги: интервью, военные, армия

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