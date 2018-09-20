Житель Великого Устюга снял с карты пьяного приятеля 30 тысяч рублей

В Великом Устюге полицейские раскрыли кражу 30 тысяч рублей с карты местного жителя. В краже подозревается его собутыльник.

В полицию обратился житель Великоустюгского района и рассказал, что ему на мобильный телефон стали приходить смс-сообщения о снятии крупных сумм со счета, однако он никаких операций не производил. Полицейские определили, что деньги снимались с карты в Великом Устюге.

- Заявитель вспомнил, что накануне распивал спиртные напитки у себя дома вместе со знакомым и заснул, а на следующий день, когда приятель уже ушел, карты на месте не оказалось. Оперативные сотрудники выяснили, что во время застолья хозяин квартиры несколько раз посылал своего гостя в магазин за алкогольными напитками, сообщая пин-код для доступа к счету, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

По подозрению в хищении денег с банковской карты задержали 41-летнего приятеля пострадавшего. Он признался сотрудникам полиции, что забрал у спящего знакомого карту. Позже в банкомате мужчина снял с нее деньги и потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 158 УК РФ (Кража денежных средств с банковского счета). Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.