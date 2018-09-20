В поселке Федотово Вологодского района капитально отремонтируют водоочистные сооружения

10 млн рублей потратят на первый этап капитального ремонта водоочистных сооружений в поселке Федотово Вологодского района. В этом году 9 млн рублей из этой суммы выделили из областного бюджета, 1 млн – из районного.

На эти деньги будет заменен магистральный водовод длиной 2,5 км и проведен ремонт водовода от станции до резервуара чистой воды длиной 200 м. Все работы должны быть завершены до апреля 2019 года.

Вторым этапом, на который также потребуется 10 млн. рублей, планируется строительство резервуара для хранения чистой воды объемом 250 кубометров, замена трубопроводов и запорной арматуры, замена насосного оборудования, загрузка фильтров очистки, а также монтаж системы обеззараживания воды.

- Проведённые в результате двух этапов работы позволят довести качество питьевой воды на выходе до требований СанПин, а также повысить уровень автоматизации процессов очистки воды, добиться более стабильной и надёжной работы очистных сооружений, - сообщает пресс-служба губернатора.

Кроме того, за счет выделенных областью и районом средств в 2018 и 2019 годах году планируется капитальный ремонт насосной станции и установка по обезжелезиванию питьевой воды в селе Макарово – 4 млн. рублей; капремонт системы водоснабжения и внедрение установки по обезжелезиванию питьевой водой в селе Новленское – 4 млн. рублей; строительство артезианской скважины в поселке Непотягово – 3,5 млн. рублей; капитальный ремонт системы водоснабжения и внедрение установки по обезжелезиванию питьевой воды в поселке Заря. Средства на ремонт сооружений выделяются в рамках программы «Вода Вологодчины».