Одним из погибших в российском самолете в Сирии был офицер из Череповца

19.09.2018 [Происшествия]

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свои источники опубликовал список погибших при крушении российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии. Первочаначально сообщалось, что погибших 15, однако в списке всего 14 человек.

По данным News.ru, третий погибший пилот — 34-летний уроженец Череповца Александр Бурлака. Другие погибшие - Сергей Гаврютин, Константин Назаров, Александр Вечернин, Тимофей Баранов, Павел Ткаченко, Григорий Зиновьев, Денис Гордов, Роман Долматов, Виктор Квасенков, Алексей Седунов, Владимир Яковлев, Алексей Арзуманов, Андрей Сергеенков.

Пятнадцатым погибшим был подполковник Александр Алешин, сын генерал-майора Александра Алешина, пишет "Московский комсомолец". Его в списке нет. О гибели Александра Алешина СМИ узнали из сообщения в Фейсбук его матери: «Люди, у меня сын погиб на Ил-20, его сбила ракета. У меня нет сил даже плакать, я ору». Позже женщина удалила этот пост.

Напомним, 18 сентября Минобороны России сообщило, что накануне около 23 часов был потерян российский Ил-20, который возвращался на авиабазу Хмеймим. Выяснилось, что самолет был поражен ракетой сирийской противовоздушной обороны (ПВО) над акваторией Средиземного моря. Ракета была запущена по израильским истребителям F-16, которые наносили удары по сирийским объектам в провинции Латакия.

 

Тэги: Сирия

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Несколько родителей в Вологде отстояли право детей не изучать «Истоки»
Бывший военный госпиталь в Вологде купил предприниматель, который незаконно снес сталинку
В Вологде в столкновении с троллейбусом погиб мотоциклист
Администрация Вологды продала троллейбус за 69 тысяч рублей
В Череповецком районе бывший заключенный раскопал могилу женщины, похороненной полвека назад
Экс-начальницу вологодского сельхоздепартамента Анну Беляевскую приговорили к 6 годам колонии
Родителям первоклассников в школе № 3 Вологды вернули собранные на ремонт деньги
В Вологде задержали угонщиков: один сидел в машине, другой ее толкал
Вологодский «Презентационно-сервисный центр» не хочет платить фирме «Шалаевский и партнеры» за проведение презентации
Ванна «про запас» и ремонт кабинета за 1,8 млн рублей: новые траты из бюджета Вологодской области
19.09.2018 [Общество]

В Вологде участок со старыми общежитиями ВоГУ отдадут под дом для дольщиков

2024
0
17.09.2018 [Общество]

В Вологде, Череповце, Бабаеве и Великом Устюге снова пройдут митинги против пенсионной реформы

1268
0
17.09.2018 [Происшествия]

В Вологде 17-летний пациент тубдиспансера убил 33-летнего мужчину

1953
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Одним из погибших в российском самолете в Сирии был офицер из Череповца
Ванна «про запас» и ремонт кабинета за 1,8 млн рублей: новые траты из бюджета Вологодской области
Хоккейная "Северсталь" проиграла "СКА" из Санкт-Петербурга со счетом 0:5
Вытегра получит 55 млн рублей из федерального бюджета на реконструкцию набережной
Вологодская область претендует на премию National Geographic в номинации «Российский экскурсионный отдых»
В Грязовецком районе водитель «Лады Ларгус» выехал на встречку, столкнулся с тремя фурами и погиб
Вагон-музей военно-санитарного поезда №312 покажут на железнодорожном вокзале в Вологде
 
19.09.2018 [Общество]

Ванна «про запас» и ремонт кабинета за 1,8 млн рублей: новые траты из бюджета Вологодской области

2972
0
19.09.2018 [БлогоVO]

Начало года

27
0
19.09.2018 [Обзор Прессы]

Вброс идет по плану: как политтехнологи фальсифицировали выборы в Приморье ради победы Кремля

81
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика