Одним из погибших в российском самолете в Сирии был офицер из Череповца

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свои источники опубликовал список погибших при крушении российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии. Первочаначально сообщалось, что погибших 15, однако в списке всего 14 человек.

По данным News.ru, третий погибший пилот — 34-летний уроженец Череповца Александр Бурлака. Другие погибшие - Сергей Гаврютин, Константин Назаров, Александр Вечернин, Тимофей Баранов, Павел Ткаченко, Григорий Зиновьев, Денис Гордов, Роман Долматов, Виктор Квасенков, Алексей Седунов, Владимир Яковлев, Алексей Арзуманов, Андрей Сергеенков.

Пятнадцатым погибшим был подполковник Александр Алешин, сын генерал-майора Александра Алешина, пишет "Московский комсомолец". Его в списке нет. О гибели Александра Алешина СМИ узнали из сообщения в Фейсбук его матери: «Люди, у меня сын погиб на Ил-20, его сбила ракета. У меня нет сил даже плакать, я ору». Позже женщина удалила этот пост.

Напомним, 18 сентября Минобороны России сообщило, что накануне около 23 часов был потерян российский Ил-20, который возвращался на авиабазу Хмеймим. Выяснилось, что самолет был поражен ракетой сирийской противовоздушной обороны (ПВО) над акваторией Средиземного моря. Ракета была запущена по израильским истребителям F-16, которые наносили удары по сирийским объектам в провинции Латакия.