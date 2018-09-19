Хоккейная "Северсталь" проиграла "СКА" из Санкт-Петербурга со счетом 0:5

Домашний матч "Северстали" против "СКА" из Санкт-Петербурга завершился со счётом 0:5 в пользу гостей. Дублем в матче отмелись Патрик Хёрсли и Наиль Якупов, и ещё один гол на свой счёт записал Александр Дергачёв. Вратарь "Северстали" Доминик Фурх провел на льду все 60 минут и отразил 23 из 28 броском по своим воротам. Для сравнения: игроки "Северстали" только 20 раз побеспокоили вратаря "СКА" Магнуса Хелльберга.



«Перед началом игры было сказано, чтобы было как можно меньше удалений ("Северсталь" за матч заработала 7 малых, двухминутных удалений, - прим. ред.) Чтобы все дорабатывали. С такими исполнителями как у СКА, удалятся категорически нельзя, тем более, оставлять команду втроем. Впереди ещё много игр, сегодняшний день мы уже прожили. Не будем на нём останавливаться, будем готовиться к следующему матчу» - сказал после матча главный тренер череповчан Александр Гулявцев, цитата по сайту severstalclub.ru



"Северсталь" потерпела второе поражение подряд, и в следующем матче, завтра, сыграет против "Динамо" Минск.



