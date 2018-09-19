Вытегра получит 55 млн рублей из федерального бюджета на реконструкцию набережной

55 млн рублей из федерального бюджета будут выделены Вытегре на реконструкцию городской набережной, сообщает сайт областного правительства.

Распоряжение о выделении дотаций в размере 4,9 млрд рублей для реализации проектов в 80 муниципальных образованиях России подписал сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев. Деньги будут выделены победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Вытегра стала одним из победителей в номинации «Малые города численностью от 10 до 20 тысяч человек».

«Согласно распоряжению премьера, в Вологодскую область поступит 55 млн рублей. Средства будут направлены на воссоздание исторического облика набережной в Вытегре и ее благоустройство, - рассказал заместитель губернатора Антон Стрижов. - В соответствии с утвержденным графиком выполнения мероприятий администрацией Вытегры разработано и рассмотрено Минстроем РФ техническое задание на разработку проектно-сметной документации».

Сейчас местные власти проводят конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документации.