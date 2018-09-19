Вытегра получит 55 млн рублей из федерального бюджета на реконструкцию набережной

19.09.2018 [Общество]

55 млн рублей из федерального бюджета будут выделены Вытегре на реконструкцию городской набережной, сообщает сайт областного правительства.

Распоряжение о выделении дотаций в размере 4,9 млрд рублей для реализации проектов в 80 муниципальных образованиях России подписал сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев. Деньги будут выделены победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Вытегра стала одним из победителей в номинации «Малые города численностью от 10 до 20 тысяч человек».

«Согласно распоряжению премьера, в Вологодскую область поступит 55 млн рублей. Средства будут направлены на воссоздание исторического облика набережной в Вытегре и ее благоустройство, - рассказал заместитель губернатора Антон Стрижов. - В соответствии с утвержденным графиком выполнения мероприятий администрацией Вытегры разработано и рассмотрено Минстроем РФ техническое задание на разработку проектно-сметной документации».

Сейчас местные власти проводят конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документации.

Тэги: благоустройство

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Несколько родителей в Вологде отстояли право детей не изучать «Истоки»
Бывший военный госпиталь в Вологде купил предприниматель, который незаконно снес сталинку
В Вологде в столкновении с троллейбусом погиб мотоциклист
Администрация Вологды продала троллейбус за 69 тысяч рублей
В Череповецком районе бывший заключенный раскопал могилу женщины, похороненной полвека назад
Экс-начальницу вологодского сельхоздепартамента Анну Беляевскую приговорили к 6 годам колонии
Родителям первоклассников в школе № 3 Вологды вернули собранные на ремонт деньги
В Вологде задержали угонщиков: один сидел в машине, другой ее толкал
Вологодский «Презентационно-сервисный центр» не хочет платить фирме «Шалаевский и партнеры» за проведение презентации
В Череповецком районе пьяный полицейский убил пьяного пенсионера ножкой от табурета
17.09.2018 [Общество]

Из областного бюджета потратят 650 тысяч рублей на баннеры "Великий Устюг- родина Деда Мороза"

1379
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Ванна «про запас» и ремонт кабинета за 1,8 млн рублей: новые траты из бюджета Вологодской области
Хоккейная "Северсталь" проиграла "СКА" из Санкт-Петербурга со счетом 0:5
Вытегра получит 55 млн рублей из федерального бюджета на реконструкцию набережной
Вологодская область претендует на премию National Geographic в номинации «Российский экскурсионный отдых»
В Грязовецком районе водитель «Лады Ларгус» выехал на встречку, столкнулся с тремя фурами и погиб
Вагон-музей военно-санитарного поезда №312 покажут на железнодорожном вокзале в Вологде
В Череповце пропала 21-летняя Анастасия Серова, приехавшая погостить к родственникам
 
19.09.2018 [Общество]

Ванна «про запас» и ремонт кабинета за 1,8 млн рублей: новые траты из бюджета Вологодской области

727
0
19.09.2018 [БлогоVO]

Проблемная застройка. Вы и украли-с

288
0
17.09.2018 [Обзор Прессы]

Цена «дожатия»

1127
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика