Вологодская область претендует на премию National Geographic в номинации «Российский экскурсионный отдых»

19.09.2018 [Общество]

Вологодская область принимает участие в конкурсе National Geographic Traveler Awards в номинации «Российский экскурсионный отдых». На сайте конкурса дается такое описание региона:

- Драгоценные фрески Дионисия в Ферапонтово, родина Деда Мороза в Великом Устюге, светлое – цвета молока и облаков – Белое озеро, богатейший Кириллов Монастырь, а еще – избы, кузни и мельницы прямиком из Средневековья, деревянная резьба, народные костюмы и знаменитое вологодское масло – эта земля так богата, что без гида не обойтись!

Кроме Вологодской области, в данной номинации принимают участие Тульская, Архангельская, Ленинградская и Московская области. Победителем станет регион, набравший наибольшее количество голосов пользователей. Онлайн-голосование пройдет до 5 октября включительно.

Всего в конкурсе 25 основных номинаций и одна специальная. Ежегодно этот проект журнала National Geographic Traveler, созданного в помощь путешественникам, открывает «лучшие из лучших» места для отдыха, которые призваны вдохновлать на путешествие каждого читателя.

В 2016 году Вологодская область победила в конкурсе National Geographic Traveler Awards в номинации «Российский экологический отдых».

 Результаты голосования объявят в ноябре на сайте nat-geo.ru и в номере журнала National Geographic Traveler за ноябрь 2018 – январь 2019.

Тэги: конкурс, National Geographic

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