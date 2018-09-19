В Грязовецком районе водитель «Лады Ларгус» выехал на встречку, столкнулся с тремя фурами и погиб
19.09.2018 [Происшествия]
В Грязовецком районе «Лада Ларгус» выехала на встречку и столкнулась с тремя большегрузами. Водитель легкового автомобиля погиб.
По данным областного УМВД, авария произошла накануне около 13.30 на 391 км автодороги Москва – Архангельск. 53-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» выехал на полосу встречного движения и столкнулся сначала с автомобилем МАН, потом с Вольво, а затем с большегрузом «Скания».
В результате аварии водитель «Лады» скончался на месте ДТП.
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