В Грязовецком районе водитель «Лады Ларгус» выехал на встречку, столкнулся с тремя фурами и погиб

В Грязовецком районе «Лада Ларгус» выехала на встречку и столкнулась с тремя большегрузами. Водитель легкового автомобиля погиб.

По данным областного УМВД, авария произошла накануне около 13.30 на 391 км автодороги Москва – Архангельск. 53-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» выехал на полосу встречного движения и столкнулся сначала с автомобилем МАН, потом с Вольво, а затем с большегрузом «Скания».

В результате аварии водитель «Лады» скончался на месте ДТП.