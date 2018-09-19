Вагон-музей военно-санитарного поезда №312 покажут на железнодорожном вокзале в Вологде

22 сентября на железнодорожном вокзале в Вологде все желающие смогут бесплатно посетить вагон-музей военно-санитарного поезда №312. Он курсировал в годы Великой Отечественной войны и перевозил раненых бойцов.

Напомним, интерьер легендарного поезда ВСП-312 в 2016 году воссоздали на Вологодском вагоноремонтном заводе по фотографиям. В нем разместилось несколько отделений: операционная, аптека, отделение для легко- и тяжелораненых, комната для медсестер, купе начальника состава, штаб-канцелярия и мастерская. Часть предметов в вагон-музей принесли сотрудники завода, часть сделали по образцу мастера, некоторые подарены музеями.

В годы войны поезд ВСП-312 стал образцовым лечебным учреждением. Писательница Вера Панова написала о нем книгу «Спутники», по которой позже были сняты два художественных фильма «Поезд милосердия» и «На всю оставшуюся жизнь».

Кроме того, на выставке будет представлена техника, которая работает на железной дороге сейчас: локомотив ВЛ-60, специальный самоходный подвижной состав и пожарный поезд. Железнодорожники расскажут об этих машинах.

- Перед началом акции состоится концерт духового оркестра Вологодского института права и экономики. Создавать атмосферу военных лет около вагона-музея и внутри него будут члены Вологодского военно-исторического общества при участии Вологодского отделения Российского военно-исторического общества, - сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

Выставка железнодорожной техники «Северная железная дорога: история и современность» пройдет в субботу с 11 до 16 часов на перроне вокзала Вологда-1.