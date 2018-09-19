Вагон-музей военно-санитарного поезда №312 покажут на железнодорожном вокзале в Вологде

19.09.2018 [Культура]
Вагон-музей военно-санитарного поезда №312 покажут на железнодорожном вокзале в Вологде

22 сентября на железнодорожном вокзале в Вологде все желающие смогут бесплатно посетить вагон-музей военно-санитарного поезда №312. Он курсировал в годы Великой Отечественной войны и перевозил раненых бойцов.

Напомним, интерьер легендарного поезда ВСП-312 в 2016 году воссоздали на Вологодском вагоноремонтном заводе по фотографиям. В нем разместилось несколько отделений: операционная, аптека, отделение для легко- и тяжелораненых, комната для медсестер, купе начальника состава, штаб-канцелярия и мастерская. Часть предметов в вагон-музей принесли сотрудники завода, часть сделали по образцу мастера, некоторые подарены музеями.

В годы войны поезд ВСП-312 стал образцовым лечебным учреждением. Писательница Вера Панова написала о нем книгу «Спутники», по которой позже были сняты два художественных фильма «Поезд милосердия» и «На всю оставшуюся жизнь».

Кроме того, на выставке будет представлена техника, которая работает на железной дороге сейчас: локомотив ВЛ-60, специальный самоходный подвижной состав и пожарный поезд. Железнодорожники расскажут об этих машинах.

- Перед началом акции состоится концерт духового оркестра Вологодского института права и экономики. Создавать атмосферу военных лет около вагона-музея и внутри него будут члены Вологодского военно-исторического общества при участии Вологодского отделения Российского военно-исторического общества, - сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

Выставка железнодорожной техники «Северная железная дорога: история и современность» пройдет в субботу с 11 до 16 часов на перроне вокзала Вологда-1.

Тэги: музей, железная дорога
Фото пресс-службы Северной железной дороги

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Несколько родителей в Вологде отстояли право детей не изучать «Истоки»
Бывший военный госпиталь в Вологде купил предприниматель, который незаконно снес сталинку
В Вологде в столкновении с троллейбусом погиб мотоциклист
Администрация Вологды продала троллейбус за 69 тысяч рублей
В Череповецком районе бывший заключенный раскопал могилу женщины, похороненной полвека назад
Экс-начальницу вологодского сельхоздепартамента Анну Беляевскую приговорили к 6 годам колонии
Родителям первоклассников в школе № 3 Вологды вернули собранные на ремонт деньги
В Вологде задержали угонщиков: один сидел в машине, другой ее толкал
Вологодский «Презентационно-сервисный центр» не хочет платить фирме «Шалаевский и партнеры» за проведение презентации
В Череповецком районе пьяный полицейский убил пьяного пенсионера ножкой от табурета
19.09.2018 [Общество]

Ванна «про запас» и ремонт кабинета за 1,8 млн рублей: новые траты из бюджета Вологодской области

729
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Ванна «про запас» и ремонт кабинета за 1,8 млн рублей: новые траты из бюджета Вологодской области
Хоккейная "Северсталь" проиграла "СКА" из Санкт-Петербурга со счетом 0:5
Вытегра получит 55 млн рублей из федерального бюджета на реконструкцию набережной
Вологодская область претендует на премию National Geographic в номинации «Российский экскурсионный отдых»
В Грязовецком районе водитель «Лады Ларгус» выехал на встречку, столкнулся с тремя фурами и погиб
Вагон-музей военно-санитарного поезда №312 покажут на железнодорожном вокзале в Вологде
В Череповце пропала 21-летняя Анастасия Серова, приехавшая погостить к родственникам
 
19.09.2018 [Общество]

Ванна «про запас» и ремонт кабинета за 1,8 млн рублей: новые траты из бюджета Вологодской области

729
0
19.09.2018 [БлогоVO]

Проблемная застройка. Вы и украли-с

288
0
17.09.2018 [Обзор Прессы]

Цена «дожатия»

1127
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика