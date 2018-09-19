В Череповце пропала 21-летняя Анастасия Серова, приехавшая погостить к родственникам
19.09.2018 [Происшествия]
В Череповце объявили в розыск Анастасию Серову, которая приехала в гости к родственникам и пропала.
Известно, что накануне в промежуток с 11 до 13 часов 21-летняя девушка вышла из дома родственников, и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.
На вид Ананстасии 20 лет, худощавого телосложения, темно-русые волосы до плеч. Была одета в темно-оранжевую парку, синие джинсы, серебристые туфли без каблука.
Может быть дезориентирована, поскольку не знает города, сообщается в группе Поисково-Спасательный отряд "Ты не один".
Всех, кто располагает какой-либо информацией о Анастасии Серовой просят позвонить по телефонам: 102 - полиция, 8-911-505-68-98 волонтеры.