В Череповце пропала 21-летняя Анастасия Серова, приехавшая погостить к родственникам

19.09.2018 [Происшествия]

В Череповце объявили в розыск Анастасию Серову, которая приехала в гости к родственникам и пропала. 

Известно, что накануне в промежуток с 11 до 13 часов 21-летняя девушка вышла из дома родственников, и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

На вид Ананстасии 20 лет, худощавого телосложения, темно-русые волосы до плеч. Была одета в темно-оранжевую парку, синие джинсы, серебристые туфли без каблука.

Может быть дезориентирована, поскольку не знает города, сообщается в группе Поисково-Спасательный отряд "Ты не один".

Всех, кто располагает какой-либо информацией о Анастасии Серовой просят позвонить по телефонам: 102 - полиция, 8-911-505-68-98 волонтеры.

Тэги: пропавшие

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