В Вологде градозащитники выпустили для жителей буклет-памятку о сохранении памятников архитектуры

Градозащитное движение «Хранители Вологды» выпустило буклет, объясняющий, что может сделать любой житель для сохранения памятников культурного наследия.

«Я дом, живущий с тобой в одном городе, а может, на одной улице или даже по соседству (…) Но ты редко замечаешь меня. И без твоего внимания я разрушаюсь с каждым днем. Напиши письмо о моем тяжелом состоянии тем, кто может помочь», – говорится в буклете.

В буклете дается перечень лиц и организаций, которым нужно направлять обращения по поводу памятников архитектуры.

Дизайнером буклета, рассказывающего о том, как отправить градозащитное обращение и чем это может помочь памятнику, стал Михаил Приемышев. В Вологде он известен как вдохновитель и организатор Фестиваля креативной урбанистики, Арт-Зоны 15/17, проекта Активация, дизайнер и архитектор фестивалей VOICES, «Четвертая Вологда», «Голос Ремесел».

Буклет будут раздавать на мероприятиях «Хранителей Вологды». Получить его можно и на фестивале «Том Сойер Фест» в понедельник, среду и пятницу с 17.00 до 20.00, субботу и воскресенье с 11.00 до 15.00 на Благовещенской, 22.