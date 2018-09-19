В Череповце спасателям пришлось залезать через окно в квартиру, жилец которой был в коме
19.09.2018 [Происшествия]
В Череповце спасатели помогли мужчине с инвалидностью: он лежал в коме в собственной квартире и не мог открыть дверь. Инцидент произошел в минувший вторник в доме №1 на улице Строителей.
В МБУ "Спасательная служба" Череповец поступила информация, что мужчина один в квартире, на стук в дверь и на звонки не отвечает.
- Залезли через окно в квартиру. Мужчина был в коме, вызвали "скорую", передали, - рассказал Newsvo и.о. директора МБУ "Спасательная служба" Череповец Игорь Кузеванов.
19.09.2018 [Общество]
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