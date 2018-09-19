В Череповце спасателям пришлось залезать через окно в квартиру, жилец которой был в коме

В Череповце спасатели помогли мужчине с инвалидностью: он лежал в коме в собственной квартире и не мог открыть дверь. Инцидент произошел в минувший вторник в доме №1 на улице Строителей.

В МБУ "Спасательная служба" Череповец поступила информация, что мужчина один в квартире, на стук в дверь и на звонки не отвечает.