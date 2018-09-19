Бывшего директора Грязовецкого лесничества подозревают в получении 5,8 млн рублей взятки от предпринимателя

В Грязовецком районе перед судом предстанет бывший начальник районного отделения лесничества. Мужчина обвиняется в получении взятки в особо крупном размере от местного предпринимателя.

По версии следствия, обвиняемый предложил руководителю лесозаготовительной фирмы за деньги поспособствовать в заключении долгосрочного договора аренды лесного участка и пообещал общее покровительство. Размер незаконного вознаграждения чиновник обозначил сам - 50 рублей за 1 кубический метр заготовленной древесины.

В декабре 2009 года обвиняемый абсолютно законно помог лесозаготовителю пройти конкурсные процедуры и арендовать участок в Минькинском участковом лесничестве для заготовки древесины. Кроме того, начальник лесничества всячески содействовал в согласовании в последующем документации по лесопользованию.

- С января 2010 года по апрель 2014 года в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, предприниматель осуществил финансирование строительства жилого дома, бани, гаража и дровяника для обвиняемого в Грязовецком районе, на сумму почти 1,5 млн рублей, а также обвиняемый от него незаконно лично получил денежные средства в различных суммах, являющиеся частями одной взятки, на общую сумму не менее 4,3 млн рублей, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Несколько лет назад обвиняемый ушел с поста начальника лесничества. О получении им взятки стало известно позднее.

В настоящее время наложен арест на имущество обвиняемого – две жилые квартиры в Вологде, два земельных участка, автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» и наличные в российской и иностранной валюте, изъятые в ходе проведенного обыска. Общая стоимость арестованного имущества составила более 6,9 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.