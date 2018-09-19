В Вологодской области примут постановление о поддержке киноиндустрии

Правительство Вологодской области заключило соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения. Документ был подписан в Санкт-Петербурге в рамках Международного Контент Форума и выставки «Кино Экспо».

«Этот документ определяет основные формы взаимоотношений по развитию киноиндустрии в регионе. Ассоциация продюсеров кино и телевидения будет предлагать Вологодскую область в качестве региона, где будет оказываться поддержка кинопроектам. Речь идет о создании на территории региона с использованием нашего историко-культурного потенциала, наших экономических возможностей новых продуктов кино, - сообщил замгубернатора Олег Васильев. - После того, как будет принято постановление правительства области о поддержке киноиндустрии на территории региона, в свою очередь, регион будет создавать максимально благоприятные условия для тех кинокомпаний, которые приезжают в Вологодскую область для съемок. В рамках Форума представители нескольких компаний уже после подписания соглашения, такие как «Стар Медиа», «Триикс Медиа», «Гамма – продакшн», выразили заинтересованность в сотрудничестве с Вологодской областью».

По словам Олега Васильева, губернатор Олег Кувшинников ранее объявил о создании в Вологодской области кинокомиссии, и теперь регион входит в число немногих, где подобного рода документы приняты или готовятся к вступлению в силу.