В Вологодской области примут постановление о поддержке киноиндустрии

19.09.2018 [Общество]

Правительство Вологодской области заключило соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения. Документ был подписан в Санкт-Петербурге в рамках Международного Контент Форума и выставки  «Кино Экспо».

«Этот документ определяет основные формы взаимоотношений по развитию киноиндустрии в регионе. Ассоциация продюсеров кино и телевидения будет предлагать Вологодскую область в качестве региона, где будет оказываться поддержка кинопроектам. Речь идет о создании на территории региона с использованием нашего историко-культурного потенциала, наших экономических возможностей новых продуктов кино, - сообщил замгубернатора Олег Васильев. -  После того, как будет принято постановление правительства области о поддержке киноиндустрии на территории региона, в свою очередь, регион будет создавать максимально благоприятные условия для тех кинокомпаний, которые приезжают в Вологодскую область для съемок. В рамках Форума представители нескольких компаний уже после подписания соглашения, такие как «Стар Медиа», «Триикс Медиа», «Гамма – продакшн», выразили заинтересованность в сотрудничестве с Вологодской областью».

По словам Олега Васильева,  губернатор Олег Кувшинников ранее объявил о создании в Вологодской области кинокомиссии, и теперь регион входит в число немногих, где подобного рода документы приняты или готовятся к вступлению в силу.

«Для нас это открывает новые возможности для привлечения  инвестиций в очень востребованной и популярной сфере как киноиндустрия», - подвел итог заместитель губернатора Олег Васильев.

Тэги: кино

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