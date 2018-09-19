В Вологде инспектор ДПС порезался о стекло машины, пытаясь остановить пьяного 18-летнего водителя

В Вологде инспектор ГИБДД порезался о разбитое стекло автомобиля, пытаясь остановить пьяного водителя ВАЗа. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 16 сентября, на улице Зосимовской.

В тот день около 18 часов инспектор ДПС Анатолий Тишин заметил на улице Предтеченской ВАЗ-2105, нарушавший правила дорожного движения. Его водитель не подчинился законному требованию сотрудника полиции об остановке и продолжил движение. Было организовано преследование автомобиля, в итоге его удалось остановить возле старого здания школы № 1 на улице Зосимовской.

Инспектор ДПС подошел к машине со стороны водителя, окно было приоткрыто. Полицейский представился и попросил предъявить документы, но водитель умышленно стал двигаться назад.

- Инспектор, видя, что водитель пытается скрыться, схватился за приоткрытое стекло, с целью остановки транспортного средства и предотвращения уезда. От нагрузки стекло треснуло, в результате инспектор получил телесные повреждения, порезы на кистях обеих рук, - сообщает отдел ГИБДД УМВД России по городу Вологде.

После этого водитель ВАЗа был задержан. Им оказался пьяный 18-летний молодой человек. Прав на управление автомобилем у него не было.

Нарушитель был привлечен к ответственности по административной статье «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами». Кроме того, материалы дела переданы в органы предварительного следствия для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».