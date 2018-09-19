Колоноскопия под наркозом доступна в медицинском центре «Вита» в Вологде на Герцена, 50

19.09.2018 [Новости компаний]

Процедуру видеоколоноскопии можно пройти в медицинском центре «Вита» в Вологде максимально комфортно и быстро, а главное, без боли, с использованием наркоза и под наблюдением опытного врача.

Исследование проводит сертифицированный специалист по хирургии и эндоскопии (высшая квалификационная категория) доктор с 20-летним стажем Николай Анатольевич Смирнов.

«Важность этой процедуры заключается в том, что она считается неотъемлемой частью профилактики и диагностики любых раковых заболеваний толстой и прямой кишки. Информация, полученная в результате такого исследования, по своей ценности несравнима ни с какими исследованиями. Сегодня колоноскопия — единственный эффективный и высокоинформативный способ, позволяющий поставить верный диагноз и выявить заболевание на ранней стадии», – комментирует эндоскопист клиники «Вита» Алексей Витальевич Смирнов.

В медицинском центре «Вита» используется сверхчувствительное оборудование с тонким гибким зондом и прекрасной оптической системой.

В перечень другиx важнейшиx эндоскопическиx услуг центра вxодит:

• Видеогастроскопия под наркозом
• Видеоколоноскопия под наркозом
• Экспресс-тест на Helycobacter pylori
• Взятие биопсии на исследование
• Удаление полипов

Записаться на прием можно по телефону 26-44-26 или с помощью удобной онлайн формы на сайте медицинского центра «Вита».

Имеются противопоказания, необxодимо проконсультироваться со специалистом.

Тэги: Вита

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Несколько родителей в Вологде отстояли право детей не изучать «Истоки»
Бывший военный госпиталь в Вологде купил предприниматель, который незаконно снес сталинку
В Вологде в столкновении с троллейбусом погиб мотоциклист
Администрация Вологды продала троллейбус за 69 тысяч рублей
В Череповецком районе бывший заключенный раскопал могилу женщины, похороненной полвека назад
Экс-начальницу вологодского сельхоздепартамента Анну Беляевскую приговорили к 6 годам колонии
Родителям первоклассников в школе № 3 Вологды вернули собранные на ремонт деньги
В Вологде задержали угонщиков: один сидел в машине, другой ее толкал
Вологодский «Презентационно-сервисный центр» не хочет платить фирме «Шалаевский и партнеры» за проведение презентации
В Череповецком районе пьяный полицейский убил пьяного пенсионера ножкой от табурета
17.09.2018 [Общество]

Родителям первоклассников в школе № 3 Вологды вернули собранные на ремонт деньги

4511
2
14.09.2018 [Общество]

Несколько родителей в Вологде отстояли право детей не изучать «Истоки»

14369
14

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области примут постановление о поддержке киноиндустрии
В Вологде инспектор ДПС порезался о стекло машины, пытаясь остановить пьяного 18-летнего водителя
Колоноскопия под наркозом доступна в медицинском центре «Вита» в Вологде на Герцена, 50
Ларек хлебокомбината возле Красного моста в Вологде заменят на более компактный
В Вологде участок со старыми общежитиями ВоГУ отдадут под дом для дольщиков
В Вологде освободили от наказания владельца сауны, в которой клиент погиб от удара током
Фонд капремонтов Вологодской области незаконно собирал взносы с жителей аварийных домов
 
14.09.2018 [Общество]

Несколько родителей в Вологде отстояли право детей не изучать «Истоки»

14369
0
19.09.2018 [БлогоVO]

Вологодская строительная жопа

320
0
17.09.2018 [Обзор Прессы]

Цена «дожатия»

1054
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика