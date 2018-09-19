Колоноскопия под наркозом доступна в медицинском центре «Вита» в Вологде на Герцена, 50

Процедуру видеоколоноскопии можно пройти в медицинском центре «Вита» в Вологде максимально комфортно и быстро, а главное, без боли, с использованием наркоза и под наблюдением опытного врача.

Исследование проводит сертифицированный специалист по хирургии и эндоскопии (высшая квалификационная категория) доктор с 20-летним стажем Николай Анатольевич Смирнов.

«Важность этой процедуры заключается в том, что она считается неотъемлемой частью профилактики и диагностики любых раковых заболеваний толстой и прямой кишки. Информация, полученная в результате такого исследования, по своей ценности несравнима ни с какими исследованиями. Сегодня колоноскопия — единственный эффективный и высокоинформативный способ, позволяющий поставить верный диагноз и выявить заболевание на ранней стадии», – комментирует эндоскопист клиники «Вита» Алексей Витальевич Смирнов.

В медицинском центре «Вита» используется сверхчувствительное оборудование с тонким гибким зондом и прекрасной оптической системой.

В перечень другиx важнейшиx эндоскопическиx услуг центра вxодит:



• Видеогастроскопия под наркозом

• Видеоколоноскопия под наркозом

• Экспресс-тест на Helycobacter pylori

• Взятие биопсии на исследование

• Удаление полипов



Записаться на прием можно по телефону 26-44-26 или с помощью удобной онлайн формы на сайте медицинского центра «Вита».

Имеются противопоказания, необxодимо проконсультироваться со специалистом.