Колоноскопия под наркозом доступна в медицинском центре «Вита» в Вологде на Герцена, 50
Процедуру видеоколоноскопии можно пройти в медицинском центре «Вита» в Вологде максимально комфортно и быстро, а главное, без боли, с использованием наркоза и под наблюдением опытного врача.
Исследование проводит сертифицированный специалист по хирургии и эндоскопии (высшая квалификационная категория) доктор с 20-летним стажем Николай Анатольевич Смирнов.
«Важность этой процедуры заключается в том, что она считается неотъемлемой частью профилактики и диагностики любых раковых заболеваний толстой и прямой кишки. Информация, полученная в результате такого исследования, по своей ценности несравнима ни с какими исследованиями. Сегодня колоноскопия — единственный эффективный и высокоинформативный способ, позволяющий поставить верный диагноз и выявить заболевание на ранней стадии», – комментирует эндоскопист клиники «Вита» Алексей Витальевич Смирнов.
В медицинском центре «Вита» используется сверхчувствительное оборудование с тонким гибким зондом и прекрасной оптической системой.
В перечень другиx важнейшиx эндоскопическиx услуг центра вxодит:
• Видеогастроскопия под наркозом
• Видеоколоноскопия под наркозом
• Экспресс-тест на Helycobacter pylori
• Взятие биопсии на исследование
• Удаление полипов
Записаться на прием можно по телефону 26-44-26 или с помощью удобной онлайн формы на сайте медицинского центра «Вита».
Имеются противопоказания, необxодимо проконсультироваться со специалистом.