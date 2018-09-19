Ларек хлебокомбината возле Красного моста в Вологде заменят на более компактный

19.09.2018 [Общество]
Ларек хлебокомбината возле Красного моста в Вологде заменят на более компактный

Торговый павильон Вологодского хлебокомбината, установленный возле Красного моста в Вологде, заменят на более компактный.

Слова мэра Вологды Сергея Воропанова о его незаконном нахождении на этом месте не подтвердились. Оказалось, что в отличие от торгового павильона по продаже шаурмы ларек хлебокомбината стоит там законно

- Павильон с шаурмой действительно установлен незаконно, а с хлебокомбинатом уже очень давно был заключен договор на аренду. В дальнейшем он будет перезаключен, это будет договор на размещение нестационарного торгового объекта. Но поскольку павильон хлебокомбината действительно расположен практически на дороге, администрация договорилась с хлебокомбинатом, что они спроектируют и установят на этом месте павильон с меньшими размерами, чтобы он не мешал движению, - сообщили Newsvo в пресс-службе городской администрации.

Напомним, ранее мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что оба ларька будут убраны с этого места, поскольку стоят незаконно. Собственник павильона с шаурмой вчера начал демонтаж нестационарного торгового объекта.

Тэги: ларьки, Торговля
Фото: newsvo.ru

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