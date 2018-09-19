В Вологде участок со старыми общежитиями ВоГУ отдадут под дом для дольщиков

Вологодская область получит из федеральной собственности земельный участок на Набережной IV Армии для обеспечения прав обманутых дольщиков. Такое решение было принято 18 сентября в Москве на заседании правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации.

Речь идет об участке в Вологде на Набережной IV Армии, на котором расположены дома 193 и 195а. Как сообщил замгубернатора Антон Стрижов, вся необходимая инженерная инфраструктура там уже есть. Это два здания общежитий Вологодского государственного университета, которые не используются, законсервированы и признаны Межведомственной комиссией по оценке жилых помещений непригодными для проживания.

Заинтересованности в использовании этих зданий и земельного участка у университета нет, сообщает пресс-служба губернатора области.

«К сожалению, площади земель на территории региона, возможные к вовлечению в хозяйственный оборот для целей реализации закона области, ограничены. Как только будет завершена передача земли, мы сможем предлагать этот участок потенциальным инвесторам в качестве мер поддержки, - рассказал Антон Стрижов.

По информации пресс-службы губернатора, сейчас в Вологодской области в реестре дольщиков, чьи права нарушены, 323 человека. Они вложили свои деньги в строительство 12 многоквартирных домов. Всего по этим проблемным зданиям заключен 961 договор участия в долевом строительстве, из которых 819 договоров с гражданами.