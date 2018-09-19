В Вологде освободили от наказания владельца сауны, в которой клиент погиб от удара током

19.09.2018 [Происшествия]

В Вологде суд вынес решение по делу владельца сауны, клиент которой погиб от удара током. Напомним, трагедия произошла в апреле 2017 года в сауне на первом этаже спортивно-развлекательного комплекса «Спартак» на улице Рубцова.

Следствием и судом установлено, что 51-летний индивидуальный предприниматель получил в «Спартаке» во временное пользование помещение с оборудованием для бани и сауны, в том числе с электрической каменкой.

- Он не произвел осмотр переданного ему помещения и находящегося в нем имущества, не обеспечил обслуживание электрокаменки квалифицированным специалистом, но при этом осуществлял общее руководство, оказывая услуги сауны для населения, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В итоге электрокаменка была допущена в работу без заземления и в неисправном состоянии (с повреждением нагревательного элемента). Вечером 15 апреля 2017 года в парную зашел 26-летний молодой человек, коснулся каменки и получил поражение током. Он скончался на месте.

Приговором суда предпринимателю назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 110 тысяч рублей. Однако, как сообщает региональное управление следственного комитета, в связи с примирением с матерью погибшего и с учетом раскаяния подсудимого на основании ст. 75 УК РФ ( о деятельном раскаянии) осужденный от наказания освобожден.

 

Тэги: сауна, приговор

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