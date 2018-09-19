Фонд капремонтов Вологодской области незаконно собирал взносы с жителей аварийных домов

Прокуратура Вологодской области объявила предостережение региональному фонду капремонтов: в программе оказались аварийные и сгоревшие дома. Несмотря на то, что они не подлежат восстановлению, с их жителей собирали взносы на капремонт.

Так, проверка показала, что в областной программе капремонтов находятся три сгоревших многоквартирных дома (Никольск) и около 70 домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (Вологда, Сокол, Вытегорский район).

- При этом региональным оператором – Фондом капитального ремонта многоквартирных домов области в отношении многоквартирных домов г. Сокола, признанных аварийными и подлежащими сносу, производились незаконные начисления взносов, - сообщает областная прокуратура.

Таким образом, программа капремонтов в Вологодской области является неактуальной. Наличие в ней сгоревших и аварийных домов говорит о том, что специалистами фонда некачественно проводится работа с местными властями.

В итоге первым заместителем прокурора области Алексеем Васильковым директору Фонда капитального ремонта многоквартирных домов области Игорю Михельсону объявлено предостережение о недопустимости нарушений требований жилищного законодательства. Глава фонда также предупрежден об ответственности в случае нарушения прав граждан.

В самом фонде нарушения объясняют тем, что местные власти вовремя не передают информацию о домах. В ближайшее время работу по этому направлению обещают усилить. Взносы, начисленные незаконно, будут возвращены жителям.