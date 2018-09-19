В Вологде на Советском проспекте водитель ВАЗа сбил пешехода на «зебре» и скрылся

В Вологде накануне вечером водитель ВАЗа сбил пешехода на «зебре» и скрылся с места происшествия. ДТП произошло около 17 часов на Советском проспекте возле дома №6.

По данным городского отдела ГИБДД, 22-летняя девушка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент ее сбил водитель ВАЗ-2115, двигаясь со стороны улицы Предтеченской в сторону улицы Марии Ульяновой. Вологжанка получила сотрясение головного мозга и ушиб колена, ей назначено амбулаторное лечение.

Нарушитель с места ДТП скрылся, полиция его ищет.