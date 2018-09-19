Медвежонка, который вышел к людям в деревне Уткино Вологодского района, застрелили охотники

19.09.2018 [Общество]
Медвежонка, который вышел к людям в деревне Уткино Вологодского района, застрелили охотники

В деревне Уткино Вологодского района вчера застрелили медвежонка, который несколько дней бродил по населенному пункту.

В местном отделении областного общества охотников и рыболовов корреспонденту Newsvo рассказали, что на животное пожаловались местные жители.

- Он представлял социальную опасность, выходил к людям. Вы же не будете жить с медведем по соседству? Жители стали жаловаться участковому, егерям. Попытались отогнать – не получается, возвращается, видимо, голодный. По каким-то причинам он остался без матери. В итоге было принято такое решение, - говорит председатель Вологодского районного отделения областного общества охотников и рыболовов Александр Чеблаков.

По его словам, медвежонок все равно не смог бы пережить зиму – животное истощено, не набрало необходимое количество жира и не смогло бы залечь в берлогу.

Тэги: медведи
Фото Сергея Максимова

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