Золото, серебро и бронзу завоевали вологодские спортсмены на турнире по каратэ в Финляндии

18.09.2018 [Происшествия]

Спортсмены из Вологодской области завоевали медали международного турнира по каратэ "Открытая Финляндия", который проходил в Хельсинки. 269 спортсменов, из 12 стран боролись за звания лучших.
Сборная Вологодской области заняла 13 место среди 39 команд, завоевав золото, серебро и бронзу. Победителем соревнований стал Ефим Лукин, серебро в Вологду привез Макар Головин, а единственная девушка в нашей команде, Олеся Ахутина, стала бронзовым призером. Все спортсмены занимаются у тренера Физули Рамазанова.

 

Тэги: каратэ

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