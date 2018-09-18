Золото, серебро и бронзу завоевали вологодские спортсмены на турнире по каратэ в Финляндии

Спортсмены из Вологодской области завоевали медали международного турнира по каратэ "Открытая Финляндия", который проходил в Хельсинки. 269 спортсменов, из 12 стран боролись за звания лучших.

Сборная Вологодской области заняла 13 место среди 39 команд, завоевав золото, серебро и бронзу. Победителем соревнований стал Ефим Лукин, серебро в Вологду привез Макар Головин, а единственная девушка в нашей команде, Олеся Ахутина, стала бронзовым призером. Все спортсмены занимаются у тренера Физули Рамазанова.



