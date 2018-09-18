В Сирии сбили российский самолет с 15 военными на борту

18.09.2018 [Общество]

18 сентября Минобороны России сообщило, что накануне около 23 часов был потерян российский Ил-20, который возвращался на авиабазу Хмеймим. Выяснилось, что самолет был поражен ракетой сирийской противовоздушной обороны (ПВО) над акваторией Средиземного моря. Ракета была запущена по израильским истребителям F-16, которые наносили удары по сирийским объектам в провинции Латакия.

На борту Ил-20 находились 15 военнослужащих, все они погибли.

- Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что РФ расценила действия Израиля, из-за которых был сбит российский самолет, как враждебные, и оставляет за собой право на ответные действия, - пишет ТАСС.

В ходе операции в Сирии, начавшейся 30 сентября 2015 года, Вооруженные силы России потеряли на территории этой страны в различных обстоятельствах 14 летательных аппаратов (с учетом происшествия 17 сентября 2018 года).

 

Тэги: война, Сирия

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