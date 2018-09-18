"Северсталь" заняла 16 место из 25 в рейтинге Sports.ru

Сайт Sports.ru составил свой рейтинг клубов КХЛ. На портале пишут, что рейтинги от самой лиги уже давно вызывают сомнения. В рейтинге КХЛ, опубликованном в мае, "Северсталь" была на 25 месте из 27, ее обогнал даже китайский «Куньлунь».

В рейтинге Sports.ru череповецкий клуб разместился на 16 строчке из 25.

- Летом команда подписала Зака Бойчака, главное достижение которого – 785 тысяч читаемых аккаунтов в твиттере. Пока легионер получает тысячи уведомлений с птичкой, команду неожиданно тащит Иван Захарчук – младший брат Степана играет у тренера, с которым знаком еще по ВХЛ: он уже забил две победные шайбы, несмотря на ограниченное время на льду, - пишет портал, комментируя свой список.

28-летний канадский форвард Зак Бойчак подписал годовой контракт с "Северсталью" этим летом.

Первые три места в рейтинге занимают "Автомолбилист", "Авангард" и "Йокерит".