В Вологде задержали угонщиков: один сидел в машине, другой ее толкал

В Вологде полицейские задержали двух угонщиков. 25-летний и 23-летний молодые люди забрались в ВАЗ, припаркованный во дворе дома на улице Пугачева, но далеко уехать не смогли.

В городской отдел полиции обратился хозяин машины. Он сообщил, что на ночь оставил свой ВАЗ-2108 во дворе, но утром авто на месте не обнаружил. Описание машины было передано всем дежурившим нарядам полиции, машина была объявлена в розыск.

- В ходе дальнейшей работы, в тот же день полицейские обнаружили разыскиваемый автомобиль в районе моста 800-летия. Один молодой человек толкал авто, а другой сидел за рулем, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Угонщиков задержали и доставили в отдел. Почему молодые люди толкали машину и была ли она в момент задержания злоумышленников на ходу, в полиции корреспонденту Newsvo пояснить не смогли – обстоятельства происшествия устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Вологжанам грозит до семи лет лишения свободы.