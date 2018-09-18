В Вологде задержали угонщиков: один сидел в машине, другой ее толкал

18.09.2018 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали двух угонщиков. 25-летний и 23-летний молодые люди забрались в ВАЗ, припаркованный во дворе дома на улице Пугачева, но далеко уехать не смогли.

В городской отдел полиции обратился хозяин машины. Он сообщил, что на ночь оставил свой ВАЗ-2108 во дворе, но утром авто на месте не обнаружил. Описание машины было передано всем дежурившим нарядам полиции, машина была объявлена в розыск.

- В ходе дальнейшей работы, в тот же день полицейские обнаружили разыскиваемый автомобиль в районе моста 800-летия. Один молодой человек толкал авто, а другой сидел за рулем, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Угонщиков задержали и доставили в отдел. Почему молодые люди толкали машину и была ли она в момент задержания злоумышленников на ходу, в полиции корреспонденту Newsvo пояснить не смогли – обстоятельства происшествия устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Вологжанам грозит  до семи лет лишения свободы.

Тэги: угон

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Несколько родителей в Вологде отстояли право детей не изучать «Истоки»
Бывший военный госпиталь в Вологде купил предприниматель, который незаконно снес сталинку
В Вологде в столкновении с троллейбусом погиб мотоциклист
В Череповецком районе сбежал осужденный колонии-поселения №7 в Суде
Администрация Вологды продала троллейбус за 69 тысяч рублей
В Череповецком районе бывший заключенный раскопал могилу женщины, похороненной полвека назад
Родителям первоклассников в школе № 3 Вологды вернули собранные на ремонт деньги
Вологодский «Презентационно-сервисный центр» не хочет платить фирме «Шалаевский и партнеры» за проведение презентации
В Верховажском районе появился мост на том месте, где пенсионерка зимой переходила реку вброд
В Череповецком районе пьяный полицейский убил пьяного пенсионера ножкой от табурета
17.09.2018 [Общество]

Родителям первоклассников в школе № 3 Вологды вернули собранные на ремонт деньги

3693
2
14.09.2018 [Общество]

Несколько родителей в Вологде отстояли право детей не изучать «Истоки»

13730
14

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Золото, серебро и бронзу завоевали вологодские спортсмены на турнире по каратэ в Финляндии
В Сирии сбили российский самолет с 15 военными на борту
"Северсталь" заняла 16 место из 25 в рейтинге Sports.ru
В Вологде задержали угонщиков: один сидел в машине, другой ее толкал
Вологжан просят помочь собрать информацию об истории экобиблиотеки в Великом Устюге
Детсад с бассейном на улице Молодежной в Вологде должны построить к июлю 2019 года
Консультацию врача-репродуктолога по вопросам лечения бесплодия можно получить в клинике репродукции «Вита Эко»
 
14.09.2018 [Общество]

Несколько родителей в Вологде отстояли право детей не изучать «Истоки»

13730
0
18.09.2018 [БлогоVO]

Вы, часом, не охренели там?

896
0
17.09.2018 [Обзор Прессы]

Цена «дожатия»

812
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика