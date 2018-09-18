Вологжан просят помочь собрать информацию об истории экобиблиотеки в Великом Устюге

В октябре экобиблиотека Великого Устюга отметит свой 100-летний день рождения. К этой дате сотрудники планируют издать брошюру по истории экобиблиотеки. Чтобы реализовать задуманное, им требуется помощь устюжан.

- Если вы, уважаемые читатели, обладаете фотоматериалами, на которых запечатлены здания, где располагалась библиотека, фрагменты работы учреждения, люди, кто был связан с библиотекой, поделитесь, пожалуйста, этой информацией с нами, - обратилась к устюжанам в соцсети сотрудница библиотеки Оксана Верховцева.

Оксана рассказала, что если им принесут фото, то в билиотеке сделают видеопрезентацию на юбилейном вечере и оформят выставку.

В соцсети Оксана Верховцева разместила информацию о работниках библиотеки за 100 лет. Она надеется, эти данные помогут устюжанам найти важные снимки.