Детсад с бассейном на улице Молодежной в Вологде должны построить к июлю 2019 года

В Вологде определен подрядчик, который будет строить детский сад на улице Молодежной, 20а. Аукцион выиграло ООО "Клото" из Вологды", предложившее выполнить работы за 209 657 415 рублей (ред. - начальная цена аукциона 217 261 570 рублей). Это на 20 млн рублей больше, чем сумма, за которую должны были построить этот детсад в 2016 году.

Согласно условиям госзакупки, детский сад должен быть построен до 22 июля 2019 года.

- Контракт с победителем конкурсных процедур будет подписан к концу сентября, после этого подрядчик приступит к работам. В течение года ему предстоит возвести детский сад на 220 мест. Это будет кирпичное здание переменной этажности, в котором разместятся 11 групп, музыкальный и спортивный залы, пищеблок и медицинский блок, прачечная, административные кабинеты, - сообщает пресс-служба администрации Вологды.

В документах госзакупки написано, что к участию в аукционе были допущены три участника. Однако в протоколе подведения итогов их осталось только два: ООО "Клото" из Вологды (директор Сергей Георгиев) и ООО "Интелстрой". При в отношении второй фирмы принято решение, что она не предоставила документов, подтверждающих опыт работы в соответствующей сфере:

- У участника закупки не подтвержден опыт исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение соответствующих работ строительных за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке, - говорится в протоколе.

Отметим, что и ООО "Клото" никогда ранее не выполняло подобные строительные работы по госконтрактам. Видимо, фирма строила подобные учреждения по заказам частных фирм.

Контракт на «Выполнение работ по привязке проектной документации для строительства детского сада по ул. Молодежной города Вологды» заключен с ООО «Термоизолстрой». На эти работы было потрачено 473 000 рублей.

Напомним, детский сад на Молодежной должны были построить до 30 июня 2016 года. Аукцион был проведен в октябре 2013 года и той же осенью был заключен муниципальный контракт с ООО «ТеплоГазСтрой», которое должно было построить детсад на Молодежной за 189 млн рублей. Однако в УФАС с жалобой обратилось некое ООО «ШКОЛАМ.ру» из Ярославля, и в итоге антимонопольный орган признал заказчика - Градцентр Вологды - и «ТеплоГазСтрой» нарушившими «Закон о защите конкуренции». Контракт был расторгнут. Почему аукцион не был вскоре проведен заново, не известно. О странных деталях расторжения этого и других контрактов по детсадам Newsvo писал в августе.

Всего в 2018 году в Вологде должны начать строительство четырех детских садов: на улице Возрождения, где уже начались работы, улицах Северной, Молодежной и в Осановском проезде.