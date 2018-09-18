На развитие круизного туризма в Вологодской области планируют направить около 9,7 млрд рублей

18.09.2018 [Общество]

9,7 млрд рублей направят на создание туристическо-рекреационного кластера «Русские берега» в Вологодской области. Из них федеральные средства – 1, 886 млрд рублей, средства инвесторов – 7,312 млрд рублей, еще 570,5 млн рублей планируется выделить из регионального бюджета.

Соответствующий инвестиционный проект планируют реализовать в регионе в 2019-2015 годах. Он направлен на развитие круизного и культурно-познавательного туризма. Внутри региона «Русские берега» будут представлены как шесть субкластеров: «Череповец – горячее сердце Русского Севера» (город Череповец); «Приозерный» (Белозерский район); «Вытегорье – корабельная сторона» (Вытегорский район); «Северная Фиваида» (Кирилловский район);  «Русские берега. Никольская набережная» (Шекснинский район); «Берег русской старины» (Усть-Кубинский район).

«За счет средств федерального и регионального бюджета планируется строительство и реконструкция круизной инфраструктуры (набережные, дноуглубительные и берегоукрепительные работы), дорог и инженерной инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры инвесторов», - сообщили  Newsvo в пресс-службе правительства Вологодской области.

Предполагается, что за счет средств инвесторов будут построены причалы для приема круизных теплоходов, туристско-рекреационные,  культурно-развлекательные комплексы, станции по обслуживанию маломерных судов и яхт, гостиницы, базы отдыха, гостевые дома и другие объекты туристской инфраструктуры.

- Круизный кластер "Русские берега" включен в проект федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации" на 2019-2025 годы, - прокомментировал ТАСС руководитель регионального департамента культуры и туризма Владимир Осиповский. 

В настоящий момент уже сформирован сводный план проекта с перечнем объектов обеспечивающей и туристской инфраструктуры кластера, планируемых к строительству или реконструкции в ближайшие годы, отмечают в областном правительстве.

 

 

 

 

 

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Тэги: круиз, Туризм

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