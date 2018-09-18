Вологжане возмущаются требованием частных перевозчиков предъявлять при проезде справку из школы

В Вологде в автобусах частных перевозчиков детей с электронными проездными просят предъявить справку из школы. Родители возмущены, поскольку детей или высаживают, или просят оплатить проезд еще раз, наличными. Перевозчики в свою очередь ссылаются на правила, согласно которым нужно показывать эту справку.

О необходимости возить с собой справку из школы родители с возмущением пишут в соцсетях. Особенно много жалоб на автобус № 48.

- В этом году школьный проездной действителен не только на маршрутах ПАТП 1. Сегодня моего ребенка высадили из автобуса на 48 маршруте, потому что не было с собой справки из школы. Никогда раньше не было таких проблем. Неужели теперь ребенку необходимо носить справку всегда с собой? – спрашивает Алена Варламова. - Моя дочь ехала утром в школу на 48 автобусе, заплатила за проезд электронной ученической картой. Кондуктор потребовала справку со школы, которой не было, и стала высаживать ребенка. За нее заплатила наличными незнакомая женщина. Спасибо ей огромное. Иначе ещё не совсем поправившийся от простуды ребенок была бы высажена в дождь и опоздал в школу, - возмущается Ольга Смирнова. - У нас произошла похожая ситуация ! Ученица ехала домой с учебы на 48 автобусе ,сели у ТЮЗа (пробили карту школьника) ,кондуктор потребовал с правку ,справки не оказалось с собой, далее ребенка высадили из автобуса! – рассказала Мария Гусева. - Кондукторы стали требовать справки под угрозой высадки ребёнка из автобуса. Снова отличился 48 и 37 маршруты, такое ощущение, что перевозчик специально создаёт для маленьких пассажиров конфликтные ситуации. За что начальники частных перевозчиков так негативно относятся к детям, лично мне не понятно. Везде ищут воров их драгоценных денег. Сегодня дети стали их мишенью, - пишет Ольга Веревкина.

За комментарием по поводу сложившейся ситуации Newsvo обратился в некоммерческое партнерство «Перевозчики пассажиров Вологды». Там объяснили, что правило о предъявлении справки действует у них уже не первый год, и сослались на постановление правительства №112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом».

- Согласно постановлению, безбилетным считается лицо, «предъявившее билет, предназначенный для лица, которому предоставлено преимущество по оплате проезда, и не имеющее при себе документа, подтверждающего право на предоставление указанного преимущества». В нашем случае право льготного проезда предоставляется на основании справки из школы. Дело в том, что есть дети, по внешности которых не определишь, школьники они или нет. Есть люди, которые могут пользоваться проездным билетом сестры, брата, и это тоже возможно. Рекомендуем просто взять эту справку в школе, школы все предупреждались уже неоднократно. Если вы боитесь, что справка порвется или ребенок может ее потерять, предъявляйте копию справки, это также допустимо, - пояснили в НП «Перевозчики пассажиров Вологды».

При этом в партнерстве говорят, что разные перевозчики по-разному следят за выполнением этого правила: кто-то просит справки только у тех, кто вызывает подозрение, кто-то – у всех, кто предъявляет школьный проездной.

На сайте "Электронной Вологды" написано, что с проездным нужно предъявлять справку:

Отметим, что ранее в ПАТП-1 аналогичное правило включало разумную оговорку - документ из школы должны были предъявлять только старшеклассники:

- При проверке необходимо предъявить отрывной билет, карту и справку из школы (для старшеклассников) кондуктору или контролёру, - говорилось в информационном бюллете, описывающем правила пользования электронной картой "Школьная" (*см. скриншот в галерее). Этот бюллетень был подписан несколько лет назад Алексеем Карулиным.

Отметим, что если перевозчики опасаются, что дети будут пользоваться чужой картой, то справка из школы ничего не доказывает - ее точно так же можно передать вместе с картой.

Пока родителям остается сделать копию справки, чтобы детям не нужно было возить с собой оригинал.

Добавим, что в группе "Проблемы пассажирских перевозок, взгляд пассажира" предлагают заносить на электронный проездной и информацию о документе на право пользования им, тогда не нужно будет возить с собой бумажные справки: