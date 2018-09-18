В Вологде мошенники продали пенсионерке четыре лампочки за 4 тысячи рублей
18.09.2018 [Происшествия]
В Вологде мошенники продали пенсионерке четыре энергосберегающие лампочки за 4 тысячи рублей. При этом они представились работниками «Вологдаэнергосбыта».
Сообщение с предупреждением о мошенничестве появилось в соцсети:
- Предупредите своих пожилых родственников и соседей. Моей 85-летней соседке под предлогом обязательной замены простых лампочек на энергосберегающие, двое молодых людей (юноша и девушка) заменили 4 лампочки за 4000 рублей.
Добавим, что работники «Вологдаэнергосбыта» не занимаются заменой лампочек.
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