Робота-бульдозера соберут участники благотворительного мастер-класса в Вологде

18.09.2018 [Общество]

Благотворительный мастер-класс по робототехнике пройдет 24 сентября в центре творческих достижений «А-Элита» на Мальцева, 52 в Вологде. На занятие приглашаются дети от 10 лет. Участники мастер-класса соберут бульдозер, запрограммируют и смогут расчистить с его помощью площадку.

Продолжительность занятия – один час, стоимость – 350 рублей, но можно оставить и больше - все вырученные средства будут переданы в фонд «Хорошие люди» на лечение тяжелобольных вологжан. Начало в 18 часов.

Отметим, что благотворительные мастер-классы также запланированы в центре 26 и 27 сентября. Запись по телефону в Вологде 56-09-09.

Тэги: робототехника, благотворительность, хорошие люди

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